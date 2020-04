AMS-Chef Kopf nimmt sich krankheitsbedingt eine Auszeit. Er laboriere weder an Covid-19 noch an einer anderen schweren Erkrankung und kehre wieder zurück, wird beim AMS versichert.

PK ARBEITSMARKTSERVICE (AMS): KOPF © (c) APA/HANS KLAUS TECHT (HANS KLAUS TECHT)

Paukenschlag beim AMS: AMS-Chef Johannes Kopf gibt vorübergehend seine Agenden an den Co-Vorsitzenden Herbert Buchinger ab. In einer dürren Aussendung des AMS ist von einem "krankheitsbedingten" Schritt die Rede. Auf Anfrage der Kleine Zeitung heißt es in Kreisen des AMS, er sei weder an Covid noch an einer anderen schweren Krankheit erkrankt und kehre zu seinem Arbeitsplatz zurück. Im Büro von Arbeitsministerin Christine Aschbacher heißt es, der Schritt sei "seit Ostern" bekannt. "Wir wünschen ihm alles Gute."