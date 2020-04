Wahlen trotz Corona - geht das?Südkorea: Fiebermessen an der Wahlkabine, Präsident Moon fährt Sieg ein

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Südkorea war als eines der ersten Länder von der Corona-Pandemie betroffen, inzwischen gilt es als Vorzeigestaat bei der Eindämmung des Virus. Am Mittwoch hielt es sogar Wahlen ab - begleitet von strengen Hygienevorschriften. Unumstritten ist der Wahlgang dennoch nicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Südkorea: Fiebermessen vor der Wahlkabine © AP

Das gute Krisenmanagement hat sich offenbar ausgezahlt: Bei der mitten in der Coronavirus-Krise abgehaltenen Parlamentswahl in Südkorea sichert sich das sozialliberale Regierungslager ersten Prognosen zufolge eine deutliche Mehrheit. Die Wahl gilt als Stimmungstest, wird aber auch international genau beobachtet: Südkorea war als eines der ersten Länder von der Corona-Pandemie betroffen, zeitweise gab es in dem Land die meisten Infektionen nach China. Inzwischen ist das Virus dank umfangreicher Tests und des konsequenten Aufspürens und Isolierens von Kontaktpersonen deutlich eingedämmt. Südkorea gilt inzwischen als Vorzeigestaat im Umgang mit der Pandemie.