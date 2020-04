Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dem Virus ausgeliefert: Häftlinge in einem ägyptischen Gefängnis © (c) APA/AFP/MOHAMED EL-SHAHED (MOHAMED EL-SHAHED)

Der Mann auf der Bahre kämpft um sein Leben. Der Bauch liegt frei, das grüne T-Shirt ist bis unter die Achseln hochgezogen, der Kopf steckt in einem Beatmungsgerät. Seine Arme sind mit Handschellen angekettet. Bewacht wird der Gefangene von einem Revolutionsgardist mit Schnellfeuergewehr und Schutzmaske. Das Foto wurde heimlich aufgenommen auf einem der Flure des Imam Shahr Hospitals von Ahvaz, der Hauptstadt der westiranischen Unruheprovinz Khuzestan. Längst macht die Corona-Epidemie auch vor den nahöstlichen Haftanstalten nicht mehr Halt. In mehreren Städten der Islamischen Republik kam es zu Gefängnisrevolten. Häftlinge starben durch Kugeln der Aufseher, andere konnten entkommen. Aus dem berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran berichtete die Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotoudeh, auf ihrem Zellenflur seien ein Gefangener und ein Wächter positiv getestet und weggebracht worden, zwei Wächterinnen hätten Symptome. „Freiheit, Freiheit“, skandierten auf einem Video aus dem Libanon hunderte zusammengepferchte Häftlinge in dem Gefängnis von Roumieh.