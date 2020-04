Brief an alle Österreicher Kurz: "Das Virus wird uns noch über Monate begleiten"

In einem Brief zum Osterfest stimmt der Kanzler die Bevölkerung auf die bevorstehenden Lockerungen ein, die der Maxime folgen:„Mit so viel Freiheit wie möglich, aber auch so viel Einschränkung wie nötig."

Brief an alle Österreicher

In einem Brief an alle Österreicherinnen und Österreicher zum Osterfest bereitet Bundeskanzler Sebastian Kurz die Bevölkerung auf einen monatelangen Kampf gegen das Corona-Virus vor.„Viele Menschen fragen sich heute zurecht: Wie geht es jetzt weiter? Auch wenn wir nun eine erste Erleichterung verspüren dürfen, wäre es falsch zu glauben, dass das Virus besiegt ist. Denn es wird uns noch über Monate begleiten – mit Erfolgen und Rückschlägen – bis ein wirksames Medikament oder eine Schutzimpfung gefunden sind.“

In den kommenden Monaten werden die Regierung alles tun, um „auch wirtschaftlich so schnell wie möglich aus dieser Krise herauszukommen." Die angedachten Lockerungen werden der Maxime folgen: „Mit so viel Freiheit wie möglich, aber auch so viel Einschränkung wie nötig.“

Nach den kleinen Geschäften ab Dienstag sollen in den kommenden Monaten „schrittweise alle anderen Bereiche des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens wieder hochgefahren“ werden.

"Wir wollen Ostern 2021 gemeinsam zurückblicken"

Zum Abschluss mahnt Kurz die Österreicher zu besonderer Achtsamkeit zu Ostern: „Treffen Sie auch über die Feiertage niemanden und feiern Sie Ostern nur mit den Menschen, mit denen Sie zusammenleben. Das ist schmerzhaft, aber wir alle haben einen guten Grund, so zu handeln. Wir wollen nächstes Jahr zu Ostern gemeinsam zurückblicken und sagen können: Gut, dass wir das Corona- Virus besiegt haben. Gut, dass wir nun alle wieder gemeinsam feiern können.“