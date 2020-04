Facebook

© APA/HELMUT FOHRINGER

Frau Minister, der größte Eingriff in die Bürgerrechte in der Republik, die Verordnung über die – heute aufgeweichten – Ausgangsbeschränkungen, ist keine zwei Stunden bevor sie in Kraft getreten ist, veröffentlicht worden. Entspricht das den rechtsstaatlichen Standards in Österreich?

ALMA ZADIC: Wir alle betreten mit der Coronakrise Neuland – das letzte Mal, dass es eine ähnliche Pandemie gegeben hat, war nach dem Ersten Weltkrieg. Der Staat hat die Aufgabe, die Menschen zu schützen – auch ihre Gesundheit. Dazu war es notwendig, ganz schnell Maßnahmen zu setzen. Mir ist aber wichtig, dass wir laufend prüfen, ob diese Maßnahmen noch notwendig und verhältnismäßig sind. Das tun wir in der Regierung regelmäßig.