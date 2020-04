Facebook

Am Ostersonntag wird Franziskus vor dem leeren Petersplatz den Segen „urbi et orbi“ spenden. © (c) APA/AFP/VINCENZO PINTO (VINCENZO PINTO)

Der Papst, am Karfreitag einsam auf dem menschenverlassenen Petersplatz. Der Kreuzweg findet unter normalen Umständen am Kolosseum statt, Tausende schauen zu. Doch heuer ist alles anders. Der Papst ist dieses Jahr zu Ostern so gut wie allein. Zwei kleine Gruppen schreiten die Kreuzweg-Stationen in diesem Jahr auf dem Petersplatz ab. Franziskus steht vor der Kirche. Was er wohl denkt?