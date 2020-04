Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In Saudi-Arabiens Königsfamilie geht die Angst um. 70 Prinzen liegen im Krankenhaus. Der alte König Salman und Thronfolger Mohammed bin Salman sind hinter Palastmauern in Quarantäne.

© AP

In Saudi-Arabiens Königsfamilie geht die Angst um. Denn das Corona-Virus grassiert nun auch in der Machtzentrale der superreichen Wüstenmonarchie. Nach einem Bericht der „New York Times“ sollen sich bisher über 150 Prinzen angesteckt haben, die Hälfte von ihnen liegt im Krankenhaus. Als erster in einem kritischen Zustand befindet sich offenbar Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, der Gouverneur von Riyadh.