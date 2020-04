Facebook

Wie stark steigen die Zahlen - und wie viel verkraftet unser Gesundheitssystem? Minister Rudolf Anschober (Grüne) wird mit heute mit Gesundheit Österreich-Geschäftsführer Herwig Ostermann über die Spitalskapazitäten in Österreich informieren. Live ab 11.30 Uhr.

In der Vorwoche sagte Anschober, man sei, was die Kapazitäten in den Spitälern betreffe, auf der "relativ sicheren Seite". Dennoch er bittet die Bevölkerung, trotz der zuletzt positiven Entwicklung weiter diszipliniert zu bleiben. Sonst könne die Lage noch kippen.

Bis zum heutigen Freitag, 10. April, ging man von 14.000 positiv getesteten Covid-Erkrankten sowie 1.200 Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern aus. Weniger als 300 Personen sollten sich mit Stand heute auf Intensivstationen befinden, so die Prognose von vor einer Woche. Tatsächlich liegt die Zahl der positiv Getesten mit Stand Freitag, 7.00 Uhr bei 13.270. In den Spitälern werden bundesweit 1086 Patienten behandelt, 266 sind auf der Intensivstation.