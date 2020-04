Wissenschaftsminister Faßmann präsentiert heute die Ergebnisse der ersten Studie zur Coronavirus-Dunkelziffer in Österreich. Es zeigt: In Österreich gibt es bis zu 67.400 Infizierte - das sind deutlich mehr, als bisherige Testungen anzeigten. Grad der Immunisierten ist niedrig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wieviele Menschen haben sich in Österreich tatsächlich mit dem Corona-Virus infiziert? Um sich ein Bild von der Dunkelziffer zu machen, hat die Regierung eine Stichprobenuntersuchung von 2.000 Österreichern auf eine Infektion mit dem Coronavirus durchführen lassen.

Das Ergebnis: In Österreich gab es Anfang April zusätzlich zu den Erkrankten in Spitälern zwischen 10.200 und 67.400 mit dem Coroanvirus SARS-Cov-2 Infizierte, der wahrscheinlichste Wert liegt bei 28.500 Infizierten. Das ist das Ergebnis der repräsentativen Stichprobenuntersuchung von 1.544 Österreichern, wie Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Freitag bekannt gab.

Zwar sei man stolz, mit dieser Studie eine Pionierrolle innerhalb Kontinentaleuropas zu übernehmen, sagte Fassmann, doch es zeigte sich: "Der Eisberg ist doch höher als gedacht", sagte Faßmann.

Bei der untersuchten Stichprobe wurden nun 0,32 Prozent positiv getestet - umgelegt auf die Gesamtbevölkerung wären das rund 30.000 Personen.

Deutlich mehr als bisher sichtbar

Der obere Bereich des Intervalls liegt damit deutlich über den bisher bekannten Infizierten-Zahlen, die großteils durch Test bei Verdachtsfällen ermittelt wurden. So gab es den offiziellen Zahlen zufolge zwischen 1. und 6. April zwischen 10.500 und 12.200 Infizierte.

Der Grad der Durchseuchung liegt damit deutlich unter einem Prozent der Wohnbevölkerung. Das bedeutet, dass auch der Grad der Immunisierten niedrig ist. Das zeige, dass bei einer neuen Infektionswelle wenig Immunität vorliegt, so Faßmann: "Wir sind definitiv noch nicht auf der sicheren Seite", betont der Forschungsminister.

Wie lief die Studie ab? Durchgeführt wurde die Studie im Auftrag des Wissenschaftsministeriums vom Sozialforschungsinstitut SORA, das die Auswahl der Stichprobe sowie die Auswertung vornimmt, in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz, der Medizinischen Universität Wien und weiteren Institutionen.



Die Auswahl der Teilnehmer für die Stichprobenuntersuchung erfolgte rein zufällig aus öffentlichen Telefonverzeichnissen. Zusätzlich wurden vom Computer zufällig generierte Nummern angerufen und in die Stichprobe einbezogen. Die einzige Vorgabe war, dass die Zahl der Studienteilnehmer pro Bundesland genau dem Verhältnis der jeweiligen Landesbevölkerung zur Gesamtbevölkerung entspricht.

Stichproben-Erhebung wird fortgesetzt

Für die aktuelle Stichprobe wurden noch PCR-Tests durchgeführt, die auf das Erbgut des Virus anschlagen. Die Studie wird künftig vom Bundesamt der Statistik Austria wiederholt, um weitere aktuelle Daten zu erhalten. Dieses könne für die Ziehung einer Zufallsstichprobe auf das Melderegister zugreifen.

Für weitere Zufallsstichproben kann sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) vorstellen, auch Antikörpertests durchführen zu lassen. Diese könnten dann zeigen, wie viele Menschen bereits eine Immunität entwickelt haben.

Antikörpertests prüfen, ob das Immunsystem bereits Abwehrkräfte gegen das Virus entwickelt hat. Hier gebe es zwar noch Verlässlichkeitsprobleme, aber: "Ich gehe davon aus, dass wir in einer wirklich kurzen Phase dann auch Antikörpertests bei einer Wiederholung von Random-Untersuchungen einsetzen können", sagte Anschober im Vorfeld.