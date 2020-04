Facebook

Bundeskanzler Kurz © APA/Helmut Fohringer

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat in der ORF-Sendung "Talk-1-Spezial" vor falschen Erwartungen im Zusammenhang mit den geplanten Lockerungen gewarnt. In Beantwortung einer Frage eines Sehers meinte Kurz, er fürchte, dass es weit in den Sommer hinein keine Veranstaltungen geben werde. Das beinhalte auch Hochzeiten, die in größerem Rahmen abgehalten werden sollen. Eheschließungen im kleinen Kreis seien durchaus möglich. Die Gastronomie werde ohnehin nur "schrittweise hochfahren."

Zur Frage, ob man sich um die Pensionen sorgen müsse, meinte Kurz: "Ich kann garantieren, dass die Pensionen gesichert sind." Zur Debatte, wie die exorbitanten Ausgaben mittel- und langfristig finanziert werden, erklärte der Kanzler: "Unser Ziel ist es nicht, die Steuern zu erhöhen."