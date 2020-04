302 Österreicher sind an den Folgen von Covid-19 gestorben.

Spital in Wien © APA/Helmut Fohringer

Erstmals hat Österreich bei den Corona-Toten die 300er-Schwelle (Stand 19 Uhr) überschritten. Die meisten Toten hat die Steiermark (71) zu verzeichnen, gefolgt von Wien (62), Tirol (53), Niederösterreich (48), Oberösterreich (29) Salzburg (23), Vorarlberg (7), Kärnten (5) und Burgenland (4). Die Zahl der Covid-19-Spitalspatienten in Österreich lag am Donnerstag (10.30 Uhr) stabil bei 1.086 Personen gelegen. Davon mussten 266 intensivmedizinisch betreut werden. Am Mittwochvormittag waren es 1.096 bzw. 267 gewesen.