Wer alle Warnungen in den Wind schlägt und auf die sonderbare Idee kommt, zu Ostern spontan ins Ausland fahren zu wollen, muss spätestens an der Grenze wieder umdrehen. Österreicher sind als Touristen in Europa, aber auch global derzeit unerwünscht.

Zu Ostern bleibt nur Österreich © APA/Ulrich Kirchmayr

Gewöhnlich heben zu Stoßzeiten in Schwechat Maschinen im Drei-Minuten-Takt in alle Himmelsrichtungen ab. Österreichs größter Flughafen zählt in Corona-freien Zeiten täglich zwischen 600 und 700 Starts und Landungen. Am Donnerstag hoben zwischen 6 Uhr und 18 Uhr gerade einmal neun Flugzeuge ab: zwei nach Frankfurt, je eine nach Paris, Amsterdam, Düsseldorf, Amman, Tel Aviv, Shanghai und Seoul. Dass im Flughafenareal bereits erste Störche auf der Suche nach beschaulichen Brutplätzen gesichtet worden sind, ist ein unhaltbares Gerücht.