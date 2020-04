Facebook

Israels Regierung greift vor den Feiertagen scharf durch

Jerusalem: Ausgangssperre am Fest der Freiheit





Mit dem Beginn der Pessachwoche sind in Israel die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus noch einmal verschärft worden. Am Mittwochabend war der Sederabend, den Großfamilien traditionell gemeinsam feiern. Man liest das Buch Haggadah, das vom Auszug der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten erzählt. Heuer hat die Geschichte von der Freiheit eine besondere Bedeutung. Es herrscht Ausgangssperre.

Premier Benjamin Netanjahu untersagte jegliche Zusammenkunft, die über die Familie in einem Haushalt hinausgeht. „Alle bleiben zu Hause“, machte er klar.



Dabei hält sich die Seuche im kleinen Nahoststaat relativ in Grenzen. Am Donnerstag waren 9755 Fälle bestätigt. 79 Israelis sind gestorben. Die Armee kümmert sich mit Tausenden von Soldaten um ältere und kranke Bürger, Stadtverwaltungen rufen mit Schildern auf: „Bleiben Sie zu Hause. Wir schaffen es gemeinsam!“