"Damit aus der Gesundheitskrise keine soziale Krise wird": Die Minister Aschbacher, Anschober und Faßmann informierten über die Pläne. Regierung stellt rund 12.000 Endgeräte für Kinder an Bundesschulen bereit.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober informiert gemeinsam mit Ministerin Aschbacher und Minister Faßmann © APA/HANS PUNZ

Bundesministerin Christine Aschbacher, Bundesminister Rudolf Anschober und Bundesminister Heinz Faßmann informieren über den Corona-Familienhärtefonds und das Schulsozialpaket.

Gesundheits- und Sozialminister Anschober erklärte anfangs die aktuelle Corona-Lage in Österreich: Es sei gelungen, die exponentiell stark steigende Kurve von Anfang März massiv zu senken. Heute, am Gründonnerstag, gebe es aktuell 280 Neuerkrankungen und 738 Genesene.

Natürlich habe die Krise aber auch soziale Auswirkungen, sagte Anschober: "Unser Credo ist: Aus der Gesundheitsheitskrise von heute darf keine soziale Krise werden."

Um gegen die Kinderarmut anzugehen, habe die Regierung den Corona-Familien-Härteausgleich gestartet. Das heißt in Zahlen: 30 Millionen für Familien in schwierigen Situationen.

Familienministerin Christine Aschbacher sagte, als dreifache Mutter kenne sie selbst die Herausforderungen, die Familien in der Coronakrise zu leisten hätten. Aber jetzt brauche es auch besondere Hilfen für Familien in finanzieller Not. Neben dem Familienausgleichsfonds werde es daher jetzt den Corona-Familien-Härteausgleich geben.

Auf den Einwand einer Journalistin, laut "Armutskonferenz" seien 30 Millionen zu wenig, erklärte Ministerin Aschbacher: Mit 15. April starte der Corona-Familien-Härteausgleichsfonds, eine finanzielle Erhöhung - je nach Bedarf - sei denkbar.

Regierung stellt 12.000 Endgeräte für Bundesschulen-Schüler bereit

Bundesminister Heinz Faßmann erläuterte im Anschluss, dass nicht alle Schüler über "Distance Learning" erreicht würden, was enorm problematisch sei. "Die Bildungsungleichheit verstärkt sich in dieser Phase eines nichtvorhandenen Unterrichts in der Schule", sagte er.

Die Anschaffung von rund 12.000 Notebooks und Tablets sei vorbereitet, führte Faßmann aus, und diese würden für einen begrenzten Zeitraum - bis zum Ende des Unterrichtsjahres - verliehen. Budgetmittel von 5,5 Millionen Euro würden dafür aufgewendet.