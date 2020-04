Schlagzeilen sogar in Australien„Österreich hat die Krise vorbildlich gemeistert“

Facebook

Die Regierung im internationalen Rampenlicht © APA/HELMUT FOHRINGER

In Zeiten, wo fast alle Länder dieses Globus mit der Pandemie zu kämpfen haben, freuen sich alle über gute Nachrichten: Von der „Financial Times“ in London über New York bis sogar in australischen Zeitungen wurde vermerkt, dass Österreich als erstes Land Europas einen Plan zur Lockerung der Maßnahmen vorlegte. Trotz des grundsätzlichen Lobes gingen die Meinungen in der internationalen Presse aber auseinander.