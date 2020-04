Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bange Stunden in Großbritannien. Die berühmteste Adresse in London, Downingstreet Nummer 10, ist verwaist © APA/AFP/TOLGA AKMEN

Das Vereinigte Königreich im Ausnahmezustand. Mit dem Ausfall von Premierminister Boris Johnson hat in der britischen Regierungszentrale über Nacht beträchtliche Ungewissheit Einzug gehalten. Während der am Coronavirus erkrankte Johnson am Dienstag auf der Intensivstation des benachbarten St. Thomas-Krankenhauses lag, rangen seine Minister in No 10 Downing Street um einen funktionsfähigen Regierungsapparat.