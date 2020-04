Kleine Zeitung +

Minister Faßmann Matura heuer ab 25. Mai - nur schriftlich und mit Maske

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Schritte: Die Matura findet in diesem Jahr nur schriftlich statt, der mündliche Teil entfällt. Und noch was: Schularbeiten finden in den Unter- und Oberstufen bis zum Sommer keine mehr statt.