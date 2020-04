Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Schritte: Die Matura findet in diesem Jahr nur schriftlich statt, der mündliche Teil entfällt. Und noch was: Schularbeiten finden in den Unter- und Oberstufen bis zum Sommer keine mehr statt.

© Adobe Stock

Es ist eine Premiere zumindest in der jüngeren österreichischen Geschichte: Nach Informationen der Kleinen Zeitung findet die altehrwürdigen Matura im heurigen Jahr nur schriftlich statt, ab 25. Mai, der mündliche Teil entfällt komplett. Der schriftliche Part bleibt als Zentralmatura konzipiert, bei der Notenfindung in den mündlichen Fächern sollen die Leistungen des abgelaufenen Jahres miteinbezogen werden. „Wir planen eine Matura mit Augenmaß und Erleichterungen“, heißt es in Regierungskreisen. Am Mittwoch wird Bildungsminister Heinz Faßmann die Eckpunkte der Matura-light der Öffentlichkeit präsentieren.