Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Schritte: Die Matura findet in diesem Jahr nur schriftlich statt, der mündliche Teil entfällt. Die Arbeiten sollen im Turnsaal oder in der Aula über die Bühne gehen - mit Maske.

© Adobe Stock

Es ist eine Premiere zumindest in der jüngeren österreichischen Geschichte: Nach Informationen der Kleinen Zeitung findet die altehrwürdigen Matura im heurigen Jahr nur schriftlich statt, der mündliche Teil entfällt komplett. Der schriftliche Part bleibt als Zentralmatura konzipiert, bei der Notenfindung in den mündlichen Fächern sollen die Leistungen des abgelaufenen Jahres miteinbezogen werden. „Wir planen eine Matura mit Augenmaß und Erleichterungen“, heißt es in Regierungskreisen. Am Mittwoch wird Bildungsminister Heinz Faßmann die Eckpunkte der Matura-light der Öffentlichkeit präsentieren.

Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, soll die Matura nicht im Klassenzimmer, sondern in Turnsälen oder in der Aula, sofern vorhanden, abgehalten werden. Die Schüler sollen eine Maske tragen. Will ein Schüler unbedingt mündlich brillieren, kann er durchaus auf den Herbsttermin ausweichen.

Keine Matura in Frankreich, Großbritannien

Die Abhaltung der Matura bereitet allen europäischen Ländern im heurigen Jahr besonderes Kopfzerbrechen. Erstmals seit der Einführung durch Napoleon Anfang des 19. Jahrhunderts findet in Frankreich der traditionelle „Bac“ im heurigen Jahr nicht statt. Großbritannien geht denselben Weg. Die „A-Level-Prüfungen“ hätten Mitte Mai beginnen sollen. An ihre Stelle sollen „faire, objektive und sorgfältig überlegte“ Einschätzungen der Schulen treten. Diese Bewertungen sollen widerspiegeln, „welche Noten die Schüler am wahrscheinlichsten erhalten hätten, wenn sie die Prüfungen abgelegt hätten“. Italien will nur die mündliche Matura abhalten.



Storno bei Schullandwochen, Schi- und Sprachkursen

Eine Lösung will Faßmann auch für jene 32.000 Berufsschüler präsentiert werden, die vor dem Abschluss stehen, aber wegen der Praktika in Verzug geraten könnten. Angedacht ist auch die Schaffung eines millionenschweren Härtefonds bei Stornierungen von Schullandwochen, Skikursen, Sprachreisen.