Bange Stunden für die Briten Der englische Patient

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Eine katastrophale Coronavirus-Politik, eine enorme Infektionsrate, ein Premier, der selbst im Krankenhaus liegt und dort zusätzlichen Sauerstoff bekommen muss und die 93-jährige Queen, die es wieder richten muss: Großbritannien ist an einem Tiefpunkt angelangt.

Von der Krankheit gezeichnet: Premier Boris Johnson © APA/AFP/10 Downing Street/-

Punkt acht Uhr am Sonntagabend wurde den Briten Zuspruch zuteil aus Windsor Castle. Königin Elizabeth II., die sich dort zusammen mit Prinz Philip eingeschlossen hat, bestärkte ihr Volk in der Überzeugung, gemeinsam sei man auch in der gegenwärtigen Krise stark.