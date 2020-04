Die Wut der Italiener auf Europa

Facebook

Die verlassene Piazza del Popolo im Herzen von Rom. © (c) APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE (FILIPPO MONTEFORTE)

"Siamo con voi!“, wir sind bei Euch, so schallte es am Donnerstag von der letzten Seite der „Bild“-Zeitung in Richtung Italien. Ganzseitig abgebildet war eine erschöpfte Krankenschwester aus Bergamo, dazu Fotos aus der italienischen Corona-Apokalypse. Im auf Deutsch und Italienisch veröffentlichten Text war von Italien-Sehnsucht und von „Antipasti, Farfalle, Tiramisu“ die Rede. „Wir fühlen mit Euch, weil wir Brüder sind!“, lautete ein Satz. Allein, die Botschaft kam nicht an. Am Freitag reagierte der renommierte „Corriere della Sera“, Stimme des seriösen Italiens. „Heuchlerisch“ sei dieser Zuruf.