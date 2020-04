New Yorker Gouverneur "Wir müssen es schaffen! Es steht zu viel auf dem Spiel"

Andrew Cuomo, der Gouverneur von New York, beeindruckt mit einer Rede an seine Bevölkerung: "Wir werden nie mehr dieselben sein. Wir werden nicht vergessen, was hier passiert ist. Die Angst, die wir haben, die Ängste, die wir haben, die werden nicht einfach verschwinden."

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gouverneur Andrew Cuomo © (c) APA/AFP/BRYAN R. SMITH

New York ist mit aktuell 47.439 Infizierten und 1374 Toten (c Johns Hopkins University) das Epizentrum der Corona-Epidemie.

Seit 2011 ist Andrew Cuomo Gouverneur des Bundesstaats New York. Zweimal wurde er wiedergewählt, 2018 mit 60 Prozent der Stimmen. Der 62-Jährige stammt wie Trump aus dem New Yorker Stadtteil Queens - doch das scheint auch schon das Einzige zu sein, das die beiden verbindet. Andrew Cuomo war mit Kerry Kennedy verheiratet, einer Tochter von Robert F. Kennedy, mit der er drei Töchter hat.

Auf CNN war nun eine beeindruckende Rede zu hören, in dem das Coronavirus zwar im Zentrum steht, aber nicht die Hauptrolle hat. Die Rede - mit Blick auf die Ereignisse in New York - soll der Bevölkerung wohl auch Mut machen. Wir bringen Ihnen die (leicht gekürzte) Rede:

"Ich möchte Ihnen eine andere Perspektive anbieten, über die ich anfange nachzudenken, und ich denke, dass alle anfangen sollten, darüber nachzudenken. Als Gesellschaft sollten wir uns über diese unmittelbare Situation hinaus darauf freuen, zu verstehen, wie diese Erfahrung uns verändern wird oder wie sie uns verändern sollte, weil sie uns transformieren wird.

Es wird auf persönlicher, sozialer und systemischer Ebene transformativ sein. Wir werden nie mehr dieselben sein. Wir werden nicht vergessen, was hier passiert ist. Die Angst, die wir haben, die Ängste, die wir haben, die werden nicht einfach verschwinden. Wann kehren wir wieder zur Normalität zurück? Ich glaube nicht, dass wir zur Normalität zurückkehren werden. Ich denke, wir kehren zurück oder wir erreichen ein neues Normal, richtig? So wie wir es jetzt in so vielen Facetten der Gesellschaft sehen.

Der Wandel muss positiv sein

Wir werden also an einem anderen Ort sein. Unsere Herausforderung besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Transformation und der Wandel positiv und nicht negativ ist. Lassen Sie uns sicherstellen, dass wir die positive und nicht die negative Lektion lernen. Man könnte sich vor Intimität, Kontakt und Dichte fürchten. Soziale Distanzierung, nähern Sie sich niemandem. Was für eine schreckliche Sache, mit der man als Mensch leben muss. Was für eine grausame Folter.

Isolieren Sie sich von anderen Menschen. Haben Sie Angst davor, jemanden zu umarmen. Denken Sie nur daran, wie emotional und persönlich abstoßend dieses Konzept ist, nicht wahr? Wir sehnen uns nach menschlicher Verbundenheit, und jetzt wird uns gesagt, dass das gefährlich sein könnte. Man kann nicht küssen, nicht umarmen, nicht Händchen halten. Wie kommen wir also aus dieser Situation heraus und wie stellen wir sicher, dass sie positiv und nicht negativ ist, wie lernen wir daraus und wie wachsen wir daran? Richtig?

Im gesellschaftlichen Leben wird man in den Hintern getreten. Sie werden mit Schmerz, mit dem Tod und mit Rückschlägen fertig werden. Sie werden mit dem Leiden umgehen. Die Frage ist, wie man aufsteht. Nun, erstens, stehst du auf und zweitens, wenn du aufstehst, wie stehst du dann auf? Steht man klüger auf? Stehen Sie klüger auf oder stehen Sie verbittert auf, stehen Sie wütend auf und stehen Sie ängstlich auf?

Nach allem müssen wir klüger sein

Wir haben das unter Kontrolle, und wir müssen anfangen, darüber nachzudenken. Wir müssen auch klüger sein nach dem, was wir durchgemacht haben. Wie kann man die Wirtschaft widerstandsfähiger machen? Was passiert, wenn so etwas wieder passiert, und so etwas wird wieder passieren? ,Oh nein, das ist ein einmaliges Ereignis. Es wird nie wieder passieren.'

So etwas wird wieder passieren. Wir sehen es in der Umwelt, wir sehen es bei Überschwemmungen, wir sehen es bei Wirbelstürmen. So etwas wird wieder passieren. Man kann die Wirtschaft nicht einfach wie einen Lichtschalter ausschalten. Wie arbeiten die Regierungen zusammen? Man kann es nicht im Handumdrehen herausfinden; was die Bundesregierung tut, das tut die Landesregierung, was die Kommunalregierungen tun. Finden Sie es vorher heraus. Lernen Sie die Lehren daraus.

Telemedizin und Telepädagogik, wir müssen die Schulen schließen. Nun, warum waren wir nicht bereit für ein Tele-Bildungssystem? Warum waren wir nicht besser in der Telemedizin? Warum hatten wir diese Kapazität nicht? Warum lassen wir die Menschen in all den Schlangen warten, die auf die gleiche Basisdiagnose und die gleiche Basisberatung warten? Warum lassen wir medizinische Versorgung nicht im eigenen Land herstellen?

Warum kaufen wir in China medizinische Grundversorgung ein? Warum überlassen wir unsere medizinische Forschung den Bedrohungen und Herausforderungen, von denen wir wissen, dass sie sich am Horizont abzeichnen? Wir wissen, dass diese Viren sich verändern. Wir wissen, dass sie mutieren. Warum kommen wir dem nicht zuvor?

Lassen Sie uns über die Fähigkeit der Ersthelfer sprechen. Wir haben jetzt Ersthelfer, die krank werden, und die Zahl der Beschäftigten sinkt. Nun, das war unvermeidlich, oder? Das war ja auch zu erwarten. Was ist die Unterstützung für diese Situation?

So sind wir nicht!

Und lassen Sie uns über die gesellschaftliche Stabilität und das Engagement in Krisenzeiten sprechen. Sie können nicht einfach allen sagen: 'Geht nach Hause, schließt eure Türen ab, setzt euch auf eure Couch und bestellt in absehbarer Zeit Essen zum Mitnehmen.' So sind wir nicht!

Es ist nicht einmal ein Problem der psychischen Gesundheit. Es ist nur unser persönliches Gesundheitsproblem. Es geht darum, wie wir miteinander umgehen. Wir sind nicht dafür gebaut, für lange Zeiträume isoliert zu sein und keinen menschlichen Kontakt zu haben. Wie gehen wir also damit um?

Wir müssen es schaffen

Das sind die Arten von Fragen, die wir durchdenken müssen, aber nicht heute. Das ist die nächste Herausforderung, glaube ich. Wir planen, die gegenwärtige Krise zu bewältigen, indem wir uns auf den Kampf auf dem Berg vorbereiten, was wir jeden Tag tun, und das tun wir auch. Wir tun es nicht nur, sondern wir müssen es auch schaffen. Die Regierung ist sehr gut darin, zu sagen: 'Nun, wir versuchen es. Wir arbeiten daran. Wir tun unser Bestes. Wir tun unser Bestes.' Aber es ist sinnlos zu sagen: 'Wir tun unser Bestes.' Es muss Ihnen gelingen, das Notwendige zu tun. S

Es muss mehr sein als der Satz 'Ich arbeite sehr hart.' Wir müssen das erledigen. Wir müssen erfolgreich sein. Wir müssen einen Weg finden. Wir müssen es schaffen, denn es steht zu viel auf dem Spiel."