Die im Kanzleramt angesiedelte Bioethik-Kommission hat angesichts des Horrors in italienischen und französischen Spitälern ethische Richtlinien für Zwangslagen in heimischen Intensivstationen ausgearbeitet. Papier noch unter Verschluss.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schwersterkrankter in Frankreich © AP

Millionen TV-Sehern stockte der Atem, als der Hamburger Strafrechtler Reinhard Merkel am Dienstag bei "Markus Lanz" im ZDF jene drei Horroszenarien durchdeklinierte, mit denen sich der Deutsche Ethikrat auf Basis der schrecklichen Ereignisse in italienischen und französischen Intensivstationen befasst hat: In einem Spital werden fünf Corona-Patienten, die unter schwerer Atemnot leiden, eingeliefert, die Station verfügt über drei Beatmungsgeräte. Wer wird intubiert? Zweites Szenario, das in Bergamo zum Alltag gehört: Alle Beatmungsgeräte sind von 80-Jährigen belegt, es wird eine 30-jährige Mutter zweier Kinder eingeliefert. Darf ein Patient extubiert werden? (Ist nicht erlaubt). Dritte Szenario, das im Elsass an der Tagesordnung steht: Damit ein Spital nicht in eine solche Zwangslage gerät, werden ältere Patienten nicht mehr intubiert, sondern nur noch palliativ behandelt.