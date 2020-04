Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Urlauber müssen die deutschen Tourismusgebiete an der Ostsee verlassen © (c) APA/dpa-Zentralbild/Jens B�ttner (Jens B�ttner)

Es ist noch nicht lange her, da begann jeder Bericht über die Lage an der amerikanisch-mexikanischen Grenze mit dem Satz: „Die USA schotten sich ab.“ Vor allem die Korrespondenten und Reporter der privaten und öffentlich-rechtlichen Sender, die sich in das amerikanisch-mexikanische Grenzgebiet gewagt hatten, waren aufrichtig empört. Die USA weigerten sich, Abertausende Migranten ins Land zu lassen, obwohl sie Zuwanderern so viel verdankten! Familien würden auseinandergerissen, Kinder in die Obhut fremder Menschen übergeben.