Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) informiert heute, Dienstag, um 11.30 Uhr in einer Pressekonferenz über weitere Schritte und Maßnahmen an Schulen und Universitäten in der Corona-Krise.

Mit den Schulschließungen haben Österreichs Lehrer ihren Unterricht vielfach mit viel Kreativität und Engagement auf Fernlehre und digitale Kommunikation umgestellt. Für viele Familien bedeutet die Beschulung daheim allerdings eine große Belastung - vor allem für jene, die ohnehin schon weniger Ressourcen und damit schlechtere Bildungschancen haben. Experten plädieren dafür, Druck rauszunehmen.

Livestream von der Presskonferenz ab 11.30 Uhr:

Lehrer stünden gerade vor einem Spagat, wie eine Volksschullehrerin aus Wien-Meidling der APA schildert: Während die Eltern vor einer Überforderung der Kinder mit zu vielen Aufgaben warnen, hieße es von Schulleitung und Bildungsministerium: "Ihr werdet weiter bezahlt, ihr müsst leisten." Eine Verlängerung der Schulsperren nach Ostern werde die Eltern vielfach an die Grenzen bringen, fürchtet sie. "Das Konfliktpotenzial wird größer, die Frustrationstoleranz geringer."

"Neutrales Semester" an Unis

Rund 100 Professoren fordern in einer Petition an den Bildungsminister, die Nationalratsparteien sowie die Rektoren der Unis ein "neutrales" Semester für alle Studenten sowie viele Lehrende. Damit würde das Semester nicht auf die Studiendauer angerechnet, Regeln für die Prüfungsaktivität nicht gelten, Beihilfen weiterlaufen sowie mögliche Studiengebühren nicht erhoben.

Neos fordern Plan B für Matura

Die NEOS fordern einen Plan B für die heurige Matura sowie Hilfe für Jugendliche bei der Lehrstellensuche. Maturanten müssten rasch Klarheit bekommen, damit jeder im Herbst ein Studium antreten könne, so Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Derzeit ist geplant, die Zentralmatura zwei Wochen später als geplant durchzuführen. Dementsprechend würden sich auch die mündlichen Reifeprüfungen verschieben."Die Verschiebung der Verschiebung der Verschiebung vergrößert nur die Verunsicherung", meinte Künsberg Sarre. "Es muss gewährleistet sein, dass es für alle faire Verhältnisse gibt." Sollten die Schulen wie zuletzt angedeutet wirklich erst Anfang Mai öffnen, sei dies nicht gewährleistet. "Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern brauchen Klarheit, welcher Plan B zum Zug kommt." Dieser müsse von Bildungsminister Faßmann mit Bildungsexperten und der Opposition gemeinsam erarbeitet werden.