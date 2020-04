Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Matura ist seit Jahren in der Krise © (c) Susanne Hassler Kleine Zeitung

Es ist zynisch, Corona als „Chance“ zu bezeichnen. Trotz der Hilfen der Bundesregierung stellt diese Krise für Hunderttausende, die beruflich „vom Markt“ abhängig sind, eine Katastrophe dar. Corona & Matura? Letztere ist seit Jahren in der Krise. Der Grundrechnungsarten und des sinnerfassenden Lesens nicht mächtige Maturanten, die Klagen der Universitäten darüber, der schleichende Verlust der Bedeutung der Matura als generelle Studienberechtigung – all dies zwingt dazu, die Matura in ihren derzeitigen Ausprägungen zu überdenken.