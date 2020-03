Facebook

Putin im Corona-Einsatz © APA/AFP/SPUTNIK/ALEXEY DRUZHININ

Sonnenschein, eine vom Präsidenten höchstpersönlich verordnete arbeitsfreie Woche und steigende Infektionszahlen in der Hauptstadt: Wohl überall in der Welt wäre da die Versuchung groß, aufs Land zu fahren. In Russland bedeutet das: Raus auf die Datscha, oder, noch besser, nach Sotschi ans Schwarze Meer. Dort vermeldeten Hoteliers steigende Buchungszahlen; in den sozialen Medien machten Fotos von Grillfesten im Grünen die Runde. Aufs Land verfrachtet wurden aber wohl nicht nur Kind und Kegel, sondern auch das Coronavirus.