Indien droht der Corona-Kollaps Wenn die Zahlen nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen

Nur 0,00003 Prozent der Bevölkerung sind bisher auf das Coronavirus getestet! Die Angst ist nicht nur in Indien groß, dass das Land mit seinen 1,3 Milliarden Menschen vor einer massiven Corona-Infektionswelle steht. Die Johns Hopkins University rechnete zuletzt vor, dass sich 200 Millionen Menschen in Indien in den nächsten zwei Monaten mit dem Coronavirus infizieren könnten.