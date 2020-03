Ungarn will in der Corona-Krise demokratische Regeln außer Kraft setzen. Von einer „Autokratie“ kann vorerst aber nicht die Rede sein.

Orbáns Gespür für Macht: Ungarns Premier nützt die Coronakrise für seine Vorhaben © AP

Morgen stimmt Ungarns Parlament ab über eine Verlängerung des am 11. März ausgerufenen Ausnahmezustands (wortwörtlich: „Veszelyhelyzet“, „Gefahrensituation“) zur Bekämpfung der Coronavirus-Krise. Das, so klagt die Opposition und so wähnen liberale Kritiker im Ausland, könnte Ungarn dauerhaft in eine Autokratie verwandeln.