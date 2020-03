Kleine Zeitung +

Quarantäne wird überlegt Trump lässt die New Yorker im Stich

Analyse. Alle 17 Minuten starb in den letzten 48 Stunden ein New Yorker am Coronavirus. Bis jetzt ließ Donald Trump die Stadt im Elend allein - jetzt überlegt er sogar, sie unter Quarantäne zu stellen.