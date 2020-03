Millionenmetropole in Angst. Unser US-Korrespondent Franz Stefan Gady schildert, wie er Amerikas Corona-Epizentrum New York entkam.

Der Time Square ist leer gefegt. Die Corona-Epidemie trifft New York mit voller Wucht © (c) AP (Seth Wenig)

Und dann war plötzlich Stille. Irgendwo zwischen dem Botanischen Garten in der Bronx und der Suburb von Westchester verliert sich die Stadt. Die Häuserschluchten Manhattans und die Backsteinbauten Brooklyns verschwinden im Rückspiegel, Grün drängt sich in den Vordergrund. Nach dem New Croton Reservoir fahren wir vom Parkway ab, bleiben an einer Tankstelle stehen. Keine Sirenen, kein Hupen, kein Rauschen der U-Bahn, die unter unserer Wohnung in Clinton Hill im Minutentakt verkehrt. Nur Stille, an die sich die Ohren des Städters gewöhnen müssen.