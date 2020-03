In keinem anderen Land gibt es bisher so viele offizielle Opfer des tödlichen Virus wie in Österreichs südlichem Nachbarland. Das hat bestimmte Gründe. Lesen Sie hier, welche.

Am Friedhof von Ferrara werden aus Bergamo kommende Särge entladen © (c) AP (Massimo Paolone)

Gewissheiten sind in der Corona-Krise ein seltenes Gut geworden. Das gilt auch für die unterschiedlichen Sterblichkeitsraten der Corona-Pandemie. In Ländern wie Italien und Spanien soll die Mortalität infolge einer Covid-19-Infektion wesentlich höher sein als etwa in Deutschland oder Österreich. Italien hatte am Mittwoch insgesamt 7503 Tote gemeldet. In keinem Land gibt es mehr Opfer. In Spanien stieg die Zahl der Toten bis Donnerstag ebenfalls stark an, hier gab es nach Angaben der Behörden bislang rund 4000 Menschen, die an Covid-19 starben.