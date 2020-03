Italienische Verhältnisse in Frankreich: Bereits seit zwei Wochen wird in den elsässischen Krankenhäusern Triage betrieben - weil es an Beatmungsgeräten fehlt. Rettungsdienste leisten über 80-jährigen Covid-Kranken schnelle Sterbehilfe.

Patienten aus Straßburg werden in andere Regionen des Landes verlegt © APA/AFP/PATRICK HERTZOG

Nach einem langen Arbeitstag bricht Céline immer öfter in Tränen aus. Die junge Frau ist Krankenschwester in der Intensivmedizin des Universitätsklinikums in Straßburg und mit jedem Tag wächst die seelische Belastung für Menschen wie sie, die an der Front kämpfen, wie es Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bezeichnet. Die Front, sie verläuft im Augenblick den Rhein entlang: Die Krankenhäuser im Elsass, in Straßburg, Mühlhausen und Colmar sind heillos überlastet.