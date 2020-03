Coronavirus-Eskalation Indien igelt sich ein, Spanien ruft Nato zu Hilfe, Schweiz holt auf

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Regierung in Madrid braucht 500.000 Corona-Tests, 500 Beatmungsgeräte und 1,5 Millionen OP-Masken. Indien steht indes vor einem "Corona-Tsunami". In der Schweiz explodieren die Infektionszahlen. Island geht einen eigenen Weg.

Alltag in Indien: Wie soll hier ein Sicherheitsabstand eingehalten werden? © AP

Wegen der Corona-Krise hat Spanien die Nato um Unterstützung gebeten. Wie das Militärbündnis mitteilte, geht es um Hilfe bei der medizinischen Versorgung. Die Regierung in Madrid braucht unter anderem 500.000 Corona-Tests, 500 Beatmungsgeräte und 1,5 Millionen OP-Masken. Die Nato selbst verfüge nicht über dieses Material, leitete die Anfrage aber an die übrigen Bündnispartner weiter, hieß es in einer Aussendung.