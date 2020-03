Facebook

Polizeikontrolle in Belgien © (c) APA/AFP/Belga/ERIC LALMAND (ERIC LALMAND)

Mit einer unüberhörbaren Warnung an die Adresse von exzessiven Frischluftfanatikern, die auch in Zeiten von Corona von ausgedehnten Outdoor-Aktivitäten, stundenlangen Wanderungen, exzessiven Radtouren, langen Joggingrunden nicht lassen können, hat Sportminister Werner Kogler am Dienstag aufhorchen lassen. In der gemeinsam mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudi Anschober, Innenminister Karl Nehammer abgehaltenen Pressekonferenz warnte der Vizekanzler alle Österreicher, „den natürlichen Bewegungsdrang der Menschen nicht zu sehr auszureizen.“ Man könne sich „für kurze Zeit im Freien bewegen. „Wir hören, dass Touren organisiert werden oder sich Leute stundenlang im Freien bewegen. Das war nicht die Idee.“ Andernfalls sehe sich die Regierungen „gezwungen, bei den sportlichen Aktivitäten nachzuschärfen“, wie das in anderen Länder bereits praktiziert werde.