Elisabeth Köstinger (ÖVP) © APA/GEORG HOCHMUTH

Was bedeutet die aktuelle Corona-Situation für die Pflege im Land? Und wie sollen die Zivildiener nun eingesetzt werden? Zu Fragen wie diesen meldeten sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Zivildienstministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in einer Pressekonferenz zu Wort.

Anschober sprach zu Beginn davon, dass jene, die aktuell gepflegt werden müssen, zu den Schutzbedüftigsten im Land zählen. Hier komme es auch angesichts der aktuell geschlossenen Grenzen zu großen Problemen, vor allem, was die 24-Stunden-Pflege betreffe. Aktuell gehe man dazu aus, dass in den nächsten Wochen ein Teil dieser Pflege, ob daheim oder durch Kräfte aus dem Ausland, nicht aufrechterhalten werden kann. Für sie habe die Regierung ein Maßrahmenpaket geschnürt. Es gehe aber nur darum, "Notfälle abzuwenden", nicht um ein allumfassendes Pflegeangebot. 100 Millionen Euro werden aus dem "Covid-Fond" dafür freigegeben, so Anschober.



Zudem werden Zivildiener für die Pflege herangezogen werden, diese sollen ab sofort in der Basisversorgung eingesetzt werden. Zudem werde man die Länder bei der Pflege unterstützen, unter anderem mit einer Aufstockung der Info-Nummern, bei denen sich Betroffene erkundigen können.

14.600 Zivildiener im Einsatz

Köstinger erklärte, dass es aktuell zu Engpässen beim Pflegepersonal komme. Nun werde es zu einem "massiven Assistenzeinsatz durch die Zivildiener" kommen, um medizinisches Personal für den Corona-Einsatz freizuspielen. Aktuelle Zivildiener werden um drei weitere Monate verlängert, um hier einsetzbar zu sein.

Zudem werden Zivildiener in Bundeseinrichtungen künftig in Einrichtungen versetzt, die sie dringend brauchen. Und man habe durch den Aufruf eines freiwilligen außerordentlichen Zivildienstes 3.500 Freiwillige aufstellen können. Insgesamt werden damit 14.600 Zivildiener ab April das Gesundheitssystem unterstützen, verkündete Köstinger. Wer sich einen solchen Einsatz vorstellen könne, solle sich melden.

Angesprochen darauf, ob sich auch Frauen melden können, antwortete Köstinger, dass sich Interessierte beim "Team Österreich" melden sollen. Vor allem jene, die Vorerfahrungen in diesem Bereich haben. Zudem gebe es auch die Möglichkeit, sich bei den Trägereinrichtungen direkt zu melden. "Und sie sind über jede Person froh, die sich meldet."