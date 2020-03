In keinem Land nach China wütete das Coronavirus anfangs so schlimm wie in Südkorea. Doch scheint im Land inzwischen nicht nur die Epidemie eingedämmt. Es wird auch nicht gehamstert, sondern solidarisch gesammelt.

Südkoreanische Soldaten in Schutzanzügen desinfizieren einen Bahnhof in der Stadt Daegu © (c) AP (Kim Hyun-tai)

Als Hyomin Han davon hörte, dass jetzt in anderen Ländern Klopapier und Seife aus sind, wollte sie zuerst ihren Ohren nicht trauen. Dann stieß sie online gleich auf mehrere Artikel, in denen aus allen Erdteilen über dieses Problem geklagt wird. Die Berichte kamen aus Japan, Europa und den USA, jenen Ländern also, die man in Südkorea eigentlich die wichtigsten Partner nennt. Plötzlich kamen ihr diese Länder fremd vor. „Ich kann es nicht glauben, dass man so etwas tut. Was soll das?“ Die 29-Jährige aus Seoul habe dann mit ihren Freunden im In- und Ausland darüber gesprochen, ob so etwas normal sei. In ihrem Land sei es das jedenfalls nicht.