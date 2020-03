Facebook

Bildungsminister Heinz Faßmann, Kanzler Sebastian Kurz © APA/GEORG HOCHMUTH

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) kündigt an, dass die Maturaklausuren heuer in der Woche ab 18. Mai starten werden. Faßmann rechnet derzeit - mit der Einschränkung: wenn die Schulen bis dahin rechtzeitig aufmachen können, was nicht in seiner Macht stehe - mit einer Vorlaufzeit von rund zwei Wochen ab Anfang Mai, um Maturanten in der Schule vorzubereiten und die achte Klasse abzuschließen.

Noch heute will sich Faßmann brieflich an alle Maturanten wenden, um sie über Details zu informieren. Klar sei bereits, dass heuer eine öffentliche Präsentation der Vorwissenschaftlichen Arbeiten nicht notwendig sei: Die Note werde rein auf Basis der schriftlichen Arbeit gebildet. Nur, wo diese negativ sei, soll ein Schüler die Möglichkeit haben, auf eine Präsentation zu bestehen.

Klar sei außerdem, dass sich die Reihenfolge der Klausuren änderen soll: Aufgrund der Korrekturdauer soll zuerst Deutsch, dann Englisch, dann Mathematik, dann erst Latein, Griechisch und andere Fächer geprüft werden.

Gute Bilanz von Fernunterricht

Zufrieden zeigt sich Faßmann mit den bisherigen Erfahrungen zum Fernunterricht: "Der Überganz zum Distance Learning hat gut funktioniert, sagt Faßmann. Wenn es darauf ankomme, könne sich das Bildungssystem schnell anpassen. Rund ein Viertel der Schüler habe aber Probleme gemeldet.