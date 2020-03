Facebook

Auf den Flughäfen der Welt warten noch tausende Österreicher, nach Hause zu können. © APA/AFP/PEDRO PARDO

Rund 3500 in aller Welt gestrandete Österreicher wurden bereits von der Regierung in Kooperation mit der AUA heimgeholt. Tausende weitere warten noch darauf. „Wir sind am falschen Ende der Welt“, klagt der Grazer Chirurg Peter Oberwalder. Mit seiner Frau startete er Anfang März zu einer Traumreise mit dem Schiff um den südamerikanischen Kontinent. Doch nach gerade einmal drei Tagen in Peru war Schluss. In der Zwischenzeit sind alle Grenzen geschlossen, alle Flüge abgesagt.