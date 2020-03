Kleine Zeitung +

Starker Corona-Anstieg In Spanien werden Altersheime zu Leichenhallen

Premier Sánchez spricht von der „schlimmsten Situation seit dem Bürgerkrieg“: In Spanien schießen die Infektions- und Sterbezahlen in die Höhe. In den Krankenhäusern fehlt es an Betten und Ausrüstung.