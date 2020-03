In einer "Video-"Sprechstunde beantwortete Gesundheitsminister Rudolf Anschober Fragen und stellte Initiativen vor.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober will ab heute, Donnerstag, regelmäßig per Social Media-Livestream eine "Video-Sprechstunde" für Bürger abhalten. Unter anderem wird er dabei über die aktuelle Corona-Lage informieren, Nachbarschaftsinitiativen vorstellen und praktische Tipps geben, hieß es in einer Aussendung des Ministeriums.

"Mir ist wichtig, gerade in diesen herausfordernden Zeiten direkt für die Österreicherinnen und Österreicher persönlich da zu sein", so Anschober: "Die Video-Sprechstunde soll den Abstand, der jetzt nötig ist, ein wenig verringern und den gemeinsamen Zusammenhalt stärken", so Anschober.