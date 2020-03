In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Bildungsminister Heinz Faßmann © APA/GEORG HOCHMUTH

"Die Matura wird verschoben." Das kündigt Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) im Gespräch mit der Kleinen Zeitung an. "Ein neues Datum kann ich noch nicht verkünden, weil wir uns in den nächsten Tagen ansehen müssen, wie sich die Dinge entwickeln", so der Minister. "In jedem Fall wird es vor dem 18. Mai keine Matura geben." Diese "Halbentscheidung" gebe Lehrpersonal und Schülern erst einmal Gewissheit.