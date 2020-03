In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums ortet die Herkunft des Coronavirus in den USA, die USA rügen Moskau wegen Desinformation: Das ist der Stoff, aus dem sich Verschwörungstheoretiker ihre eigene Welt zurechtschneiden. Die WHO hat sogar schon eine eigene Seite eingerichtet, auf der Menschen nachschauen können, was wir nun gesichert über das Coronavirus wissen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/STR

Über den Ursprung der mittlerweile zur Pandemie erklärten Coronaviruserkrankung ist man sich noch nicht im Klaren. Bis jetzt geht die WHO davon aus, dass der Ausbruch des Virus auf dem Markt in Wuhan begann und vermutlich von einem lebenden Tier auf einen menschlichen Träger übergegangen ist. Die chinesischen Behörden hatten am 31. Dezember 2019 die WHO über den Ausbruch einer Lungenkrankheit mit unbekannter Ursache informiert. Als Krankheitserreger wurde ein neuartiges Virus identifiziert, das im Februar die Bezeichnung SARS-CoV-2 erhielt.