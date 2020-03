AMS-Chef Kopf rechnet mit einem starken Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Allein am Montag trudelten 16.000 Anträge beim AMS ein.

PK ARBEITSMARKTSERVICE (AMS): KOPF © (c) APA/HANS KLAUS TECHT (HANS KLAUS TECHT)

AMS-Chef Johannes Kopf rechnet mit einem starken Anstieg der Arbeitslosenzahlen infolge der Corona-Krise. Allein am Montag seien 16.000 neue Anträge eingelangt. „Ich rechne damit, dass in den nächsten Tagen Zehntausende dazukommen“, so Kopf im Morgenjournal. Der vorzeitige Abbruch der Wintersaison im Tourismus und der verzögerte Start des Baugewerbes würden die Lage verschärfen.



Große Hoffnung setzt Kopf in die Kurzarbeit. „Der Vorteil ist, dass man sofort wieder alles hochfahren kann, wenn es weitergeht und kein neues Rekruting notwendig ist.“ Kopf ruft die Betroffenen auf, sich ausschließlich telefonisch beim AMS zu melden. Anträge, die verzögert eintreffen, würden rückwirkend behandelt werden. Die Telefonleitungen werden in diesen Stunden verstärkt werden