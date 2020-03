Facebook

Evakuierungsflüge © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

In einer großangelegten Aktion will die Bundesregierung nach Informationen der Kleinen Zeitung in den nächsten Tagen hunderte, wenn nicht sogar mehr als tausend Österreicher aus der ganzen Welt nach Österreich heimfliegen. Am Montag hob eine 300-sitzige AUA-Maschine in Richtung Marrakesch ab, am Dienstag soll eine weitere Boeing nach Marokko aufbrechen. In den kommenden Tagen sind Maschinen nach Teneriffa, auf die Malediven, nach Mauritius unterwegs.