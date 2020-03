"Historischer Moment"Nationalrat setzte ersten Schritt für Krisengesetze

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/ROBERT JAEGER

Der Budgetausschuss tagt heute, Samstag ab 18.00 Uhr. Am Sonntag ab 9.00 Uhr wird das Paket dann wieder vom Nationalratsplenum behandelt, debattiert und beschlossen. Danach ist der Bundesrat am Zug, dann der

Bundespräsident, und nach Verlautbarung im Bundesgesetzblatt kann das Paket am Montag um 0.00 Uhr in Kraft treten.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sprach vor den Abgeordneten von einer Krise, der man sich nicht nur zu stellen habe, sondern der man auch Antworten entgegenhalten müsse. Wie angekündigt hielten die Mandatare Abstand zu einander. Jeweils ein Platz zwischen den Sitzen blieb frei, die Abgeordneten nahmen auch auf der Besuchertribüne Platz.

Nachdem die Regierung in den letzten Tagen umfassende Einschränkungen des öffentlichen Lebens sowie ein Hilfspaket für die Wirtschaft verkündet hatte, ist es nun am Parlament, die entsprechenden Gesetze auf den Weg zu bringen. Wie genau das aussehen soll, erklärte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka in einem Statement.

Er sprach von einer "veritablen Krise", in der es essenziell sei, dass das Parlament seine Arbeit aufnehme. Um die neu angekündigten Maßnahmen umsetzten zu können, müsse nun das "Covid-19-Sammelgesetz" beschlossen werden, das 18 Gesetze umfasse. Man habe sich schnell auf einen Ablauf einigen können. In den nächsten Tagen solle es drei Sitzungen im Nationalrat geben, auch der Bundespräsident habe sich bereit erklärt, die neuen Gesetze schnell freizugeben. Dies sei nötig, damit die Maßnahmen der Regierung bereits am Montag in Kraft treten können.

Beschlossen werden unter anderem ein Paket, das wirtschaftliche Hilfen sicherstellt und die gesetzliche Grundlage für die Einschränkungen in Handel und Gastronomie bringt. Außerdem soll die Möglichkeit geschaffen werden, das Betreten bestimmter Orte wie Spielplätze oder konsumfreie Räume zu untersagen.

Neue Sitzordnung, Desinfizieren der Eingänge

Für die Sicherheit der Abgeordneten werde in der Hofburg an allen Eingängen immer wieder desinfiziert, Besucher werde es nicht mehr geben. Um den nötigen Abstand halten zu können werde nur jeder zweite Platz besetzt. Um die Zeit des Beisammenseins möglichst gering zu halten, werden die Abstimmungen geblockt abgehalten, so Sobotka.

Nach Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt könnten die beschlossenen Gesetze am Montag um 0.00 Uhr in Kraft treten. Die Einbringungs- und die Zuweisungssitzung finden heute, Samstag, hintereinander ab 17.00 Uhr statt. Debatte gibt es da noch keine. Eine erste, nicht öffentliche Erörterung folgt um 18.00 Uhr im Budgetausschuss.

Am Sonntag um 9.00 findet die zweite und dritte Lesung und der Beschluss der Gesetze statt, dann auch mit ausführlicher Debatte. Wie bei einer Dringlichen Anfrage bekommen dabei alle Fraktionen gleich viel Redezeit, so Sobotka. Dies deshalb, um den Eindruck eines raschen Durchwinkens zu vermeiden. Um 13.30 tagt in der Folge der Bundesrat.

Das ist eindeutig ein ungewöhnlicher Sitzungsablauf", ein "historischer Moment". Nur einmal habe es eine Sitzung an einem Samstag gegeben - im Jahr 1931. In dieser Form sei das jedoch "einzigartig". Es habe Einstimmigkeit gegeben, jetzt so schnell zu handeln.

Novellierung des Epidemiegesetzes

Sonntag 9 Uhr wird dann eine auf etwa drei Stunden anberaumte Plenarsitzung abgehalten, zu deren Abschluss die Novellierung des Epidemiegesetzes beschlossen wird. Abgeschlossen wird das Prozedere im Parlament dann am Nachmittag mit einem Plenum der Länderkammer. Danach braucht es nur noch die Zustimmung des Bundespräsidenten sowie die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt.

Dass die Zeit so drängt, hängt damit zusammen, dass die geplanten Verbote - also der eingeschränkte Verkauf im Handel sowie die Restriktionen in der Gastronomie - schon am Montag in Kraft treten sollen. Heikel sind etwa Entschädigungsfragen für betroffene Gebiete.