Nationalrat © APA/ROLAND SCHLAGER

Die von der Bundesregierung heute präsentierten Restriktionen wegen des Coronavirus dürften eine neue gesetzliche Grundlage brauchen. Dem Vernehmen nach ist dies vor allem bei den Beschränkungen im Handel, möglicherweise auch wegen der verkürzten Öffnungszeiten in der Gastronomie nötig. National- und Bundesrat werden daher vermutlich am Samstag bzw. am Sonntag zusammentreten. Die Entscheidung fällt nach Informationen der Kleinen Zeitung bei einer Sonderpräsidiale beider Parlamentskammern am Samstag heute um 20 Uhr.

Sind tatsächlich rechtliche Änderungen nötig, muss es sehr flott gehen, will die Regierung die geplanten Einschränkungen tatsächlich schon am Montag in Kraft setzen. Benötigt werden zwei Sitzungen des Nationalrats und eine des Bundesrats, die Bestätigung durch den Bundespräsidenten und die Kundmachung im Bundesgesetzblatt. Bei Verkürzung aller Fristen könnte man die neuen gesetzlichen Regelungen tatsächlich sehr rasch etablieren.

Technisch dürfte den Sitzungen nichts im Weg stehen. Dem Vernehmen nach könnten die Tagungen schon mit der neuen Sitzordnung, die sich quer durch das Ersatzquartier verteilt, durchgeführt werden. Im Plenarsaal selbst werden rund 100 Abgeordnete Platz nehmen können. Der Rest wird auf die Galerie und andere Räumlichkeiten in der Hofburg verteilt.