Es gibt derzeit rund 2500 Intensivbetten in Österreich, 600 davon in Wien: Greifen die Maßnahmen der Regierung nicht und breitet sich das Coronavirus schneller aus, als gedacht, könnte es eng für Intensivpatienten werden. Probleme gibt es auch bei der 24-Stunden-Pflege.

Bundeskanzler Sebastian Kurz rechnet wie berichtet mit 1000 am Coronavirus-Erkrankten noch Ende dieser Woche und schon bald darauf mit dem Überschreiten der 10.000er-Grenze. Aufgrund der Inkubationszeit von bis zu zwei Wochen dauert es, bis die von der Regierung gesetzten Maßnahmen zur Einschränkung der Sozialkontakte wirken - so sie überhaupt wirken.

Die vom Coronavirus ausgelöste Erkrankung greift in erster Linie die Lunge an und kann - selten, aber doch - zu einem Versagen des Organs führen.

Bei den Intensivpatienten ist eine Beatmung notwendig. Dafür braucht es neben Sauerstoff auch ein Beatmungsgerät und das dafür entsprechend ausgebildete Personal. Es gibt derzeit rund 2500 Intensivbetten in Österreich, 600 davon in Wien. Während die Zahl der Beatmungsgeräte zumindest bis zu einem gewissen Grad aufgestockt werden kann und bei nicht ganz so schwerwiegenden Fällen auch mobile Geräte zum Einsatz kommen könnten, könnte das Personal den Engpass darstellen.

Zwei Forscher vom "Complexity Science Hub Vienna" berechneten laut "Wiener Zeitung", dass in zwei Wochen die Kapazitätsgrenze erreicht sein könnte, sollten die Maßnahmen der Regierung keine Wirkung zeitigen.

Gerüchte

"Undenkbar" ist es laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), dass zur Eindämmung der Corona-Erkrankungen Ausgangssperren verhängt werden. Auch das Innenministerium warnte Donnerstagabend in einer Aussendung davor, Falschmeldungen in den Sozialen Medien über angebliche Maßnahmen Glauben zu schenken.

Im Lauf des Donnerstags hatten Gerüchte über angeblich bevorstehende völlige oder nächtliche Ausgangssperren oder Quarantänezonen auf Facebook, Twitter etc. die Runde gemacht - von denen angeblich bekannte Polizisten erzählt hätten. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) appellierte "an das Verantwortungsbewusstsein jedes einzelnen, keine Gerüchte - ob mündlich oder über elektronische Kommunikationsdienste - zu verbreiten".

Ausgangssperren würden "uns nicht weiterbringen" im Kampf gegen das Coronavirus, sagte Hacker in der "ZiB2" am Donnerstagabend und bestätigte dies auch im "Ö1-Morgenjournal" Freitagfrüh. Gefragt seien ruhige, bedächtige Maßnahmen - und eine ordentliche Abwägung der Konsequenzen.

Heute berät die Regierung mit den Landeshauptleuten über weitere Maßnahmen.

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Hacker will dabei auch ein anderes Problem ansprechen, das gelöst werden muss: Mit den zahlreichen Grenzschließungen und Reisebeschränkungen könnte die 24-Stunden-Pflege in Österreich schwer getroffen werden. 60.000 Menschen aus östlichen Nachbarländern - etwa aus Tschechien oder aus der Slowakei - seien derzeit hiezulande im Einsatz. Dürfen sie die Grenzen nicht mehr überschreiten, hätte Österreich "schlagartig" ein riesiges Problem, stellte Hacker fest - und forderte deshalb "sofort Maßnahmen, damit diese Menschen weiter unbehindert die Grenzen passieren können".

Für die Versorgung der Corona-Kranken habe Wien vorgesorgt, versicherte der Stadtrat: Mit der "Umschaltung" von 500 Betten und den bestehenden 200 könnten in der Bundeshauptstadt 700 schwer kranke Corona-Patienten versorgt werden.