Corona Warum die Regierung plötzlich die Notbremse zog

Die Koalition hatte gehofft, mit vorgezogenen Osterferien für Schüler und Studenten sich über Runden retten zu können. Als am Sonntag in Italien die Zahl der Toten explodierte, schrillten in der Corona-Taskforce der Regierung die Alarmglocken.

KURZ, ANSCHOBER, NEHAMMER © APA/HERBERT NEUBAUER

In den Abendstunden ahnte noch niemand in den diversen Kabinetten, dass Kanzler, Gesundheits- und Innenminister am nächsten Vormittag drakonische, in der Geschichte der Zweiten Republik wohl beispiellose Maßnahmen, die unseren Alltag auf den Kopf stellen werden, verkünden würden. Dass sich die Regierung anschickt, Fußballstadien, Opernhäuser, Konzerthallen, Universitäten, die Grenze zu Italien zu schließen, bzw. auch Einschränkungen der Osterfeierlichkeiten (Palmweihe, Osternacht) im Raum stehen, schien, so ein Rundruf in diversen Ministerien, „eine von vielen Optionen, aber derzeit unwahrscheinlich“ zu sein. Umso verblüffter waren selbst höchstrangige Sektionschefs, als gestern knapp vor 12 Uhr die türkis-grüne Koalition die Notbremse zog und in einer denkwürdigen Pressekonferenz die spektakulären Maßnahmen ausgerollt wurden.