Kommentar Kein Schnellschuss, sondern wohlüberlegt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

KURZ, ANSCHOBER, NEHAMMER © APA/HERBERT NEUBAUER

Einen so tief greifenden Einschnitt in unseren Alltag hat noch keine Regierung in den letzten Jahrzehnten verordnet. Die Grenze zu Italien wird de facto geschlossen, Opernhäuser und Theater, Großkinos, die Stadt- und andere Veranstaltungshallen sperren ihre Pforten, die Unis machen dicht, Fußballspiele finden ohne Publikum statt. In Wien wird der Zugang zu Spitälern, Pflege- und Altenheimen beschränkt. Womöglich werden noch die Schulen geschlossen bzw. die Osterferien vorverlegt, das letzte Wort ist nicht gesprochen.